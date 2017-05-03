Facebook наймет еще три тысячи человек для мониторинга содержимого соцсети

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Основатель Facebook Марк Цукерберг объявил, что компания расширит штат сотрудников, мониторящих появляющиеся в соцсети сообщения.

Как он написал на своей странице, Facebook наймет еще три тысячи человек.

Такое решение было принято после многочисленных скандалов, когда пользователи выкладывали в соцсети фото и видео, на которых они причиняют вред себе или другим. Они будут мониторить содержимое постов, а также проверять многочисленные жалобы пользователей на недопустимые материалы. Этим уже занимаются 4,5 тысячи человек.

Как напоминает ABC News, одними из самых громких случаев стали прямая трансляция в Facebook процесса убийства, которую вел злоумышленник в американском городе Кливленд, а также видео убийства младенца, которое транслировал житель Таиланда.