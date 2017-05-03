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Власти США задумались о новых санкциях против Венесуэлы

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Администрация США предупредила о возможности введения новых санкций против венесуэльских чиновников в связи с намерениями президента Венесуэлы Николаса Мадуро внести изменения в конституцию страны, сообщило в среду агентство AP.

"Вчерашние действия (Мадуро - ИФ) могут дать нам дополнительные причины для введения индивидуальных санкций", - заявил представитель государственного департамента США Майкл Фитзпатрик.

В сообщении агентства отмечается, что заявление было сделано в свете давления на президента США Дональда Трампа со стороны американского конгресса для принятия более жестких мер в отношении правительства Венесуэлы.

Выступая на первомайском митинге Мадуро заявил сторонникам, что намерен изменить существующую конституцию. Кроме того, президент Венесуэлы в прямом эфире государственного телевидения подписал указ о созыве учредительного собрания.

В свою очередь оппозиция назвала действия Мадуро "государственным переворотом" и призвала к активным акциям протеста вслед за последними заявлениями и действиями президента страны.

Протесты оппозиции, направленные на смену правительства в Венесуэле, продолжаются уже более месяца, в их результате погибли несколько десятков человек.

"Мать всех маршей" в Каракасе

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Протестующие начали шествия из 26 точек столицы по направлению к зданию местного Управления по правам человека. Демонстранты намерены добиться полного восстановления прав парламента Венесуэлы, большинство членов которого являются представителями оппозиции.Установление графика проведения выборов нового президента страны, а также начало процесса восстановления экономики Венесуэлы - таковы требования протестующихЛидер оппозиции Энрике Каприлес заявил, что оппозиция не остановится, пока в стране не пройдут выборы президентаПротесты в Венесуэле продолжаются уже на протяжении более двух недель, за это время шесть человек погибли, десятки получили ранения, а более 200 были задержаны в результате демонстраций в этом месяцеВенесуэльская оппозиция обвиняет президента страны в диктаторстве, в частности, в игнорировании законов, заключении под стражу политических оппонентов и давлении на судебные органыОппозиция также винит Мадуро в экономических проблемах страны, богатой нефтью. Президент заявляет, что его правительство является жертвой экономической войны, которую крупный бизнес ведет против его администрации.
Протестующие начали шествия из 26 точек столицы по направлению к зданию местного Управления по правам человека. Демонстранты намерены добиться полного восстановления прав парламента Венесуэлы, большинство членов которого являются представителями оппозиции.
Теги: США, Венесуэла
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