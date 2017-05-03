Власти США задумались о новых санкциях против Венесуэлы

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Администрация США предупредила о возможности введения новых санкций против венесуэльских чиновников в связи с намерениями президента Венесуэлы Николаса Мадуро внести изменения в конституцию страны, сообщило в среду агентство AP.

"Вчерашние действия (Мадуро - ИФ) могут дать нам дополнительные причины для введения индивидуальных санкций", - заявил представитель государственного департамента США Майкл Фитзпатрик.

В сообщении агентства отмечается, что заявление было сделано в свете давления на президента США Дональда Трампа со стороны американского конгресса для принятия более жестких мер в отношении правительства Венесуэлы.

Выступая на первомайском митинге Мадуро заявил сторонникам, что намерен изменить существующую конституцию. Кроме того, президент Венесуэлы в прямом эфире государственного телевидения подписал указ о созыве учредительного собрания.

В свою очередь оппозиция назвала действия Мадуро "государственным переворотом" и призвала к активным акциям протеста вслед за последними заявлениями и действиями президента страны.

Протесты оппозиции, направленные на смену правительства в Венесуэле, продолжаются уже более месяца, в их результате погибли несколько десятков человек.