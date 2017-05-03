Интерпол прекратил розыск экс-президента Украины Януковича

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Интерпол подтвердил, что прекратил розыск бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, сообщил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир.

"Интерпол документально подтвердил, что снял с розыска экс-президента Украины В.Ф.Януковича. В документе идет речь о том, что в отношении В.Ф.Януковича в базе данных структуры отсутствует так называемая "красная карточка", - написал Кирасир на своей странице в фейсбуке в среду.

По его словам, Интерпол подтвердил, что на Януковича не распространяются Красное уведомление или Специальный запрос об аресте, и что его данные отсутствуют в базе Интерпола.

Кирасир также обнародовал в соцсети фотокопию соответствующих ответов Интерпола относительно Януковича и его сына.

"Данный ответ последовал на требование адвокатской компании JHA LLP, которая обслуживает интересы В.Ф.Януковича, обнародовать информацию о том, что экс-президент Украины не находится в розыске Интерпола. Тем самым, Интерпол подтвердил тот факт, что уголовные преследования в отношении В.Ф.Януковича носят политически мотивированный характер", - отметил пресс-секретарь.

Кроме того, по его словам, Интерпол принял решение удалить из своей базы данных всю информацию об Януковиче, "который ранее не оглашался в розыск, однако Генеральная прокуратура Украины направляла запросы в Интерпол".

Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало в комментарии изданию "Украинская правда" подтвердил, что Интерпол прекратил розыск бывшего президента. По его словам, соответствующая информация поступила в Нацбюро от Комиссии по контролю за файлами Интерпола.

Он добавил, что эта комиссия также обязала Генеральный секретариат Интерпола удалить из базы розыска Януковича и всю информацию в отношении его сына Александра.

Как сообщалось, Интерпол объявил Януковича в розыск по ходатайству украинской прокуратуры от 12 января 2015 года, но в связи с обжалованием им информации о нарушении ст.2 и ст.3 Конституции Интерпола, Комиссия по контролю за файлами Интерпола приостановила доступ к информации в учете Генерального секретариата Интерпола о международном розыске Януковича .

19 января 2017 года руководитель Национального центрального бюро Интерпола на Украине Василий Неволя сообщил, что Интерпол на заседаниях комиссии по контролю за файлами 26-29 января может рассмотреть вопрос возобновления международного розыска экс-президента Украины Виктора Януковича.