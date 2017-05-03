Противники изменения конституции Венесуэлы вышли на улицы Каракаса

В акции протеста участвуют тысячи человек

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Тысячи сторонников оппозиции вышли на улицы Каракаса в знак протеста против внесения в конституцию Венесуэлы изменений, предложенных президентом страны Николасом Мадуро, сообщил в среду телеканал ABC.

Оппозиционеры направлялась к зданию парламента страны, где Мадуро в этот момент подписывал указ о запуске процесса изменения конституции. Однако демонстрантов встретила вооруженная полиция, которая применила против них слезоточивый газ.

Ранее венесуэльская оппозиция выступила с призывом к активным акциям протеста вслед за последними заявлениями и действиями президента страны.

Ранее, выступая на первомайском митинге Мадуро заявил сторонникам, что намерен изменить существующую конституцию. Кроме того, президент Венесуэлы в прямом эфире государственного телевидения подписал указ о созыве учредительного собрания. В свою очередь оппозиция назвала действия Мадуро "государственным переворотом".

Учредительное собрание в Венесуэле, представляющее по конституции главный инструмент власти государства - народные массы - имеет полномочия изменять существующий государственный строй страны.