Украина обжалует решение Интерпола о прекращении розыска Януковича

Файлы по красной карточке розыска экс-президента Украины были удалены в марте

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Решение Интерпола относительно снятия с международного розыска экс-президента Украины Виктора Януковича будет обжаловано, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины со ссылкой на начальника департамента специальных расследований Сергея Горбатюка. По его словам, снятие Януковича с розыска произошло не по причине недостатков следствия или допущенных нарушений следственными органами.

Горбатюк подтвердил, что Комиссией по контролю за файлами Интерпола на сессии в начале марта 2017г. принято решение об удалении файлов Интерпола по красной карточке розыска, то есть о снятии с международного розыска подозреваемого Януковича.

Информация по этому поводу поступила в правоохранительные органы Украины в конце апреля 2017 года. При этом органы Интерпола предупредили о конфиденциальности предоставленной информации и о запрете разглашения ее деталей.

"Принятие такого решения мотивировано именно имеющимися недостатками украинского законодательства об избрании меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц и статуса подозреваемого", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день выводы Интерпола обрабатываются, по результатам чего будет принято решение о дальнейших действиях и, в частности, возможного внесения изменений в действующее законодательство.