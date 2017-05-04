Специалисты Минобороны РФ проверят боевую технику в Бельгии

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Российские военные инспекторы проверят в четверг объект Вооруженных сил Бельгии в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, информирует Минобороны РФ.

"Инспекторы посетят военный объект Бельгии в месте его обычного расположения мирного времени. На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники", - сообщил журналистам начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Он уточнил, что инспекция состоится 4 мая 2017 года в течение одного дня.

В рамках Венского документа такие посещения проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.