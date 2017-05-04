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Экс-советник президента США отклонила приглашение на слушания о вмешательстве в выборы

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Бывшая советник президента США по нацбезопасности Сьюзан Райс отклонила просьбу сенатора Линдси Грэма принять участие на следующей неделе в слушаниях подкомитета по судебным вопросам о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы, передает CNN.

В письме, которое оказалось в распоряжении телеканала и которое адресовано сенатору-республиканцу, председателю судебного подкомитета Грэму и сенатору-демократу от штата Род-Айленд Шелдону Уайтхаусу, сообщается причина отказа.

"Сенатор Уайтхаус направил письмо, в котором проинформировал нас о своём несогласии с решением председателя пригласить Райс, что является серьезным отступлением от двухпартийных приглашений, переданных другим свидетелям. В этих условиях сама Райс отклонила приглашение Грэма выступить в качестве свидетеля" - отмечается в документе.

Как сообщил источник, Райс пригласили без согласия Уайтхауса, поскольку он полагал, что ее присутствие не имеет отношения к теме слушаний.

Теги: США
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