Законопроект о разведке принят палатой представителей Конгресса США

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США в среду приняла законопроект о политике в области разведки, который нацелен на укрепление усилий против приписываемых России секретных кампаний по влиянию на процессы в США и других странах, пишет Associated Press. По информации агентства, подготовленный двумя партиями документ затрагивает вопросы противодействия угрозам нацбезопасности, а также предполагает усиление надзорных функций Конгресса над американскими разведагентствами.

Проект закона поддерживает программы контрразведки США, связанные с угрозами в киберпространстве, водном пространстве и открытом космосе, отмечается в сообщении. Помимо этого, документ предполагает содействие усилиям по предотвращению терактов и недопущению предоставления террористам убежища в Ираке, Сирии, Северной Африке и других точках земного шара.

Законопроект также содержит пересмотр процедур рассекречивания докладов разведки о бывших военной активности заключенных, переведенных из тюрьмы Гуантанамо.

Кроме того, документ включает в себя засекреченное приложение, которое не публикуется.

Ожидается, что Сенат примет законопроект ориентировочно на этой неделе.