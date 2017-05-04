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Российские военные за сутки передали 1,8 т гумпомощи жителям Алеппо

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В течение суток российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии провел шесть гуманитарных акций в провинции Алеппо, жителям передано более 1,8 т продуктов питания, сообщает в четверг Минобороны РФ.

"В городе Алеппо в районах Аль-Шабха Аль-Кадим, Квартал 3000, Тамбуга, Аль-Сальхин, Тирабль-эль-Халек и Ханану жителям передано 1,8 тонны продуктов питания", - говорится в бюллетене центра.

По его информации, за сутки гуманитарную помощь получили 1240 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 1,8 тонны.

Кроме того, "российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 21 тонна гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН".

В провинции Дамаск автомобильным конвоем из города Дамаск в город Дума доставлены продукты питания и медикаменты для 35 тысяч жителей, сообщает центр.

Теги: Россия, Сирия
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