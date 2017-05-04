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Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Перу

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Перу зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6 в южной части страны, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 15:42 мск в среду, имел координаты -16.03 градуса южной широты и -73.38 западной долготы, он находился 201 км к западу от города Арекипа.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Теги: Перу
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