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Тиллерсон предложил "испытать" Китай в вопросе оказания давления на КНДР

Пхеньян предупредил Пекин о "последствиях" следования политике США

Тиллерсон предложил "испытать" Китай в вопросе оказания давления на КНДР
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтону следует более жестко подходить к Китаю, добиваясь ужесточения давления Пекина на Пхеньян с целью свертывания КНДР своих ракетной и ядерной программ, сообщают СМИ. Госсекретарь, выступая перед сотрудниками госдепартамента, сообщил, что США рассматривают Северную Корею как "самую серьезную угрозу" своей безопасности, а также сказал, что уже рекомендовал президенту Дональду Трампу "твердо подходить" к Китаю и "испытать" его в вопросе отношений с Северной Кореей.

По его словам, если Пекин не будет строго соблюдать требования резолюций СБ ООН о санкциях против КНДР, то США могут ввести ограничительные меры против китайских банков и компаний, поддерживающих связи с северокорейскими партнерами.

"Таким образом, в этой кампании давления рука лежит на кнопке, могу сказать, что мы в настоящее время где-то на отсчете "5" или "6", - цитируют СМИ заявление Тиллерсона. Он добавил, что Соединенные Штаты уже реализовали "около 20-25% этой стратегии", в то же время, "остается еще много работы, чтобы обеспечить это давление (на Северную Корею - ИФ)"

В то же время КНДР предупредила Китай о "серьезных последствиях" поддержки Пекином политики Вашингтона, хотя Китай последовательно призывает все заинтересованные стороны воздерживаться от высказываний и действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе.

Накануне китайские СМИ предлагали КНДР "избегать ошибок" и прекратить ракетно-ядерные испытания, которые могут привести лишь к ужесточению санкционных мер. В связи с этим Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) распространило комментарий, в котором, частности, говорится: "КНДР никогда не будет молить о дружбе с Китаем, рискуя своей ядерной программой, развитие которой жизненно необходимо". Автор комментария напоминает, что в годы Корейской войны 50-х годов прошлого столетия Северная Корея "внесла вклад в обеспечение безопасности Китая", являясь буфером между Пекином и Вашингтоном. КНР, как отмечает ЦТАК, не должна испытывать терпение Пхеньяна: "Китаю лучше взвесить серьезные последствия, к которым может привести необдуманные действия, подрывающие основы корейско-китайской дружбы".

Теги: США, КНДР, КНР
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