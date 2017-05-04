Букингемский дворец объяснил необходимость экстренного совещания служащих

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Сотрудников всех резиденций британской королевской семьи срочно созвали в Букингемский дворец, сообщает The Independent. Тема совещания, которое созвано старшим советником королевы Елизаветы II лордом Чемберленом, не называется, и, как отмечает издание, это вызвало беспокойство среди персонала.

В последнее время неоднократно появлялись сообщения об ухудшении здоровья королевы Елизаветы II, которой недавно исполнился 91 год, и ее супруга, 95-летнего принца Филипа. Однако, напоминает The Independent, накануне королева принимала премьера Великобритании Терезу Мэй и выглядела вполне здоровой, а Филип посетил лондонский крикетный клуб.

Как утверждает The Guardian, на сайте таблоида The Sun появилось даже сообщение о смерти принца Филипа, но его быстро удалили.

Букенгемский дворец попытался прояснить ситуацию, заявив, что причин для беспокойства нет, а такие совещания время от времени проводятся и не считаются чем-то необычным.

Daily Mail в свою очередь пишет, что все очень обеспокоены, так как подобные встречи действительно иногда проводятся, но в этот раз объявление о нем появилось поздно вечером, и все ждут, что будет объявлено нечто крайне важное.