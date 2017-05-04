Власти Львова выселили Русский культурный центр из занимаемого им здания

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники исполнительной службы управления юстиции во Львовской области выселили Русский культурный центр из помещения по улице Короленко, сообщает в четверг утром пресс-служба Львовского облсовета.

"Только что мы выселили Русский культурный центр из здания по улице Короленко", - цитирует пресс-служба заместителя председателя Львовского облсовета Владимира Гирняка. 9 марта Львовский апелляционный хозяйственный суд принял решение о выселении Русского культурного центра из занимаемого им здания.

Львовский облсовет планирует провести конкурс и передать здание одной из общественных организаций, деятельность которой связана с силовой операцией в Донбассе.