В Киеве начался судебный процесс по делу о госизмене Януковича

Экс-президент обвиняется в государственной измене, а также в посягательстве на территориальную целостность Украины

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Оболонский районный суд Киева в четверг начал подготовительное заседание по делу экс-президента Украины Виктора Януковича, который обвиняется в государственной измене, а также в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

На заседании, которое открыл председательствующий судья Владислав Девятко, суд должен определиться с возможностью рассмотрения дела по существу. В зале заседаний присутствуют прокуроры, адвокаты Януковича и журналисты. Самого экс-президента в зале суда нет, дело рассматривается заочно.

Януковичу предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 5 ст. 27 (пособничество как одна из категорий соучастника преступления) УК Украины.

1 мая на сайте Генеральной прокуратуры Украины было обнародовано видеообращение генпрокурора Юрия Луценко, который заявил, что в судебном процессе по делу о государственной измене бывшего президент будут соблюдены все права подсудимого, гарантированные украинским законодательством, и этот суд не будет процессом мести.

"4 мая начнется беспрецедентный для Украины судебный процесс. Генеральная прокуратура от имени государства Украина будет обвинять бывшего президента в государственной измене. Этот процесс не только о гражданине Януковиче - этот процесс также о его кремлевских хозяевах, которые использовали, как фиговый листок, подписанный Януковичем документ для того, чтобы оккупировать украинский Крым, залить кровью украинский Донбасс, попробовать поставить на колени нашу страну", - заявил в обращении Луценко.

В свою очередь адвокат экс-президента Виталий Сердюк настаивает, что в ходе досудебного следствия был допущен ряд грубых нарушений. Он считает, что процесс в отношении экс-президента будет носить сугубо политический характер.

Сердюк также обратился в Оболонский суд с заявлением об обеспечении публичности процесса.

В настоящее время у здания суда находится полтора десятка общественных активистов, которые держат в руках государственные флаги Украины. Они требуют привлечения к ответственности Януковича.

Накануне пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир заявил, что Интерпол прекратил розыск бывшего президента Украины и его сына Александра. Позже стало известно, что Украина обжалует это решение.