Супруг Елизаветы II с осени прекратит выполнение королевских обязанностей

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп решил прекратить принимать участие в публичных мероприятиях, сообщил в четверг Букингемский дворец.
Отмечается, что 95-летний принц прекратит публичную деятельность уже с осени этого года. Герцог Эдинбургский не будет принимать новые приглашения на официальные мероприятия, но по собственному желанию может участвовать в отдельных публичных событиях.
Букингемский дворец отмечает, что королева полностью поддерживает супруга в этом решении.
В официальном заявлении отмечается, что герцог Эдинбургский является президентом или входит в руководство более чем 780 различных организаций, и он и дальше будет являться их частью, но более не будет активно участвовать в их деятельности.
При этом Елизавета II "продолжит в полной мере осуществлять свои официальные обязанности при поддержке членов королевской семьи".
An announcement regarding The Duke of Edinburgh. https://t.co/SF1bgo68Un pic.twitter.com/TO9mR70xTk— The Royal Family (@RoyalFamily) 4 мая 2017 г.
Ранее сообщалось, что все служащие Букингемского дворца созваны для экстренной встречи в королевской резиденции.
При этом отмечалось, что поводов для беспокойства о здоровье принца Филиппа или его супруги нет.