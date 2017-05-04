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Супруг Елизаветы II с осени прекратит выполнение королевских обязанностей

91-летняя королева продолжит в полной мере осуществлять свои официальные обязанности

Супруг Елизаветы II с осени прекратит выполнение королевских обязанностей
Королева Великобритании Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп
Фото: Reuters

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп решил прекратить принимать участие в публичных мероприятиях, сообщил в четверг Букингемский дворец.

Отмечается, что 95-летний принц прекратит публичную деятельность уже с осени этого года. Герцог Эдинбургский не будет принимать новые приглашения на официальные мероприятия, но по собственному желанию может участвовать в отдельных публичных событиях.

Букингемский дворец отмечает, что королева полностью поддерживает супруга в этом решении.

В официальном заявлении отмечается, что герцог Эдинбургский является президентом или входит в руководство более чем 780 различных организаций, и он и дальше будет являться их частью, но более не будет активно участвовать в их деятельности.

При этом Елизавета II "продолжит в полной мере осуществлять свои официальные обязанности при поддержке членов королевской семьи".

Ранее сообщалось, что все служащие Букингемского дворца созваны для экстренной встречи в королевской резиденции.

При этом отмечалось, что поводов для беспокойства о здоровье принца Филиппа или его супруги нет.

Теги: Великобритания, принц Филипп
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