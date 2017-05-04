Порошенко лишил гражданства Украины автора идеи о передаче Крыма в аренду РФ

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении украинского гражданства нескольких человек, в том числе и подозреваемого в государственной измене народного депутата Андрея Артеменко, утверждает лидер парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко.

Ляшко в своем фейсбуке разместил фотокопию датированного 29 апреля указа президента Украины "О прекращении гражданства Украины А.Артеменко, О.Боровика и других лиц".

Вместе с тем, на официальном сайте президента Украины указа с таким текстом или номером по состоянию на 15.30 (киевского времени) четверга нет.

Согласно тексту опубликованного политиком документа, Порошенко постановил "Считать утратившими гражданство Украины: Андрея Артеменко, 1969 года рождения, уроженца и жителя города Киева;...".

Этим же указом утрачивает украинское гражданство юрист, экс-замминистра экономики Украины, советник главы Одесской облгосадминистрации Михэила Саакашвили Александр Боровик, 1968г.р., уроженец Львовской области, проживающий в Киеве и еще трех человек.

В феврале 2017 года газета New York Times сообщила, что Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования конфликта на востоке Украины. План, в частности, предусматривает проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет", а также "вывод российских войск из восточной Украины".