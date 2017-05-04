Барак Обама выступил в поддержку Эммануэля Макрона

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Бывший президент США Барак Обама выступил в поддержку кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, сообщает The Guardian.

В воскресенье 7 мая во Франции пройдет второй тур голосования, в котором граждане будут выбирать между центристом Макроном и ультра-правой Марин Ле Пен.

Видео с обращением Обамы разместил сам Макрон.

"Так как я уже не буду избираться, я не планирую заниматься выборами, но это голосование очень важно для Франции и ценностей, которые так важны для нас", - объяснил Обама.

Он заявил, что поддерживает Макрона, так как тот "взывает к надеждам людей, а не к их страхам".

Накануне во Франции прошли последние перед вторым туром дебаты, в ходе которых Макрон назвал свою соперницу неинформированной и лживой, а также заявил, что она принесет Франции гражданскую войну. Та в свою очередь констатировала, что, кто бы ни выиграл выборы, править Францией будет женщина: либо она, Марин Ле Пен, либо канцлер Германии Ангела Меркель.