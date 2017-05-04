Зоны деэскалации в Сирии будут окружены зонами безопасности

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Вдоль линий зон деэскалации в Сирии будут установлены зоны безопасности с контрольно-пропускными и наблюдательными пунктами, отмечается в тексте меморандума о создании зон деэскалации.
"Вдоль линий зон деэскалации будут установлены зоны безопасности для предотвращения инцидентов и военных столкновений между конфликтующими сторонами", - отмечается в тексте документа.
Согласно документу, зоны безопасности будут включать контрольно-пропускные пункты для обеспечения беспрепятственного движения невооруженных гражданских лиц и доступа гуманитарной помощи, а также для содействия экономической деятельности.
Кроме того, предусматривается установление в зонах безопасности наблюдательных пунктов "для обеспечения соблюдения условий режима прекращения огня".
Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии предусматривает прекращение внутри этих зон любых столкновений между конфликтующими сторонами.
"Внутри зон деэскалации любые столкновения между конфликтующими сторонами (правительством САР и вооруженными оппозиционными группировками, которые присоединились и присоединятся к режиму прекращения огня) с использованием любых видов оружия, включая летательные аппараты, будут прекращены", - гласит документ.