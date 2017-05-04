Зоны деэскалации в Сирии будут окружены зонами безопасности

Как следует их подписанного в Астане меморандума, внутри зон деэскалации прекращаются столкновения, в том числе с использованием авиации

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Вдоль линий зон деэскалации в Сирии будут установлены зоны безопасности с контрольно-пропускными и наблюдательными пунктами, отмечается в тексте меморандума о создании зон деэскалации.

"Вдоль линий зон деэскалации будут установлены зоны безопасности для предотвращения инцидентов и военных столкновений между конфликтующими сторонами", - отмечается в тексте документа.

Согласно документу, зоны безопасности будут включать контрольно-пропускные пункты для обеспечения беспрепятственного движения невооруженных гражданских лиц и доступа гуманитарной помощи, а также для содействия экономической деятельности.

Кроме того, предусматривается установление в зонах безопасности наблюдательных пунктов "для обеспечения соблюдения условий режима прекращения огня".

Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии предусматривает прекращение внутри этих зон любых столкновений между конфликтующими сторонами.

"Внутри зон деэскалации любые столкновения между конфликтующими сторонами (правительством САР и вооруженными оппозиционными группировками, которые присоединились и присоединятся к режиму прекращения огня) с использованием любых видов оружия, включая летательные аппараты, будут прекращены", - гласит документ.