Защитники русских школ Эстонии подали жалобу в ЕСПЧ

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Защитники обучения на русском языке в Эстонии в четверг обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека .

Как сообщил агентству BNS председатель правления НКО "Русская школа Эстонии" Мстислав Русаков, предметом жалобы, которую помогла составлять организация, явилось решение правительства Эстонии об отказе в преподавании на русском языке в русской гимназии в Таллине. В качестве заявителя выступила член совета "Русской школы Эстонии" Юлия Мазалова, ребёнок которой учится в этом учебном заведении.

Объединение обратилось в ЕСПЧ после того, как государственный суд Эстонии в ноябре прошлого года отклонил кассационную жалобу, в которой заявители просили предоставить право обучения на русском языке в двух школах Таллина в предусмотренном законом объеме.

Сама Мазалова заявила, что "уже всем понятно, что эксперимент по насильственному переводу на эстонский язык русских школ благополучно провалился, это не улучшает знание эстонского языка и практически вычёркивает преподаваемый на нём предмет из школьной программы".

В свою очередь Русаков заявил, что после прохождения всех судебных инстанций в Эстонии у защитников прав нацменьшинств открылась возможность для подачи жалобы в ЕСПЧ.

"Вопрос сохранения русских школ был поднят нами ещё в 2010 году, и настало время поставить в нём точку. Решения ЕСПЧ, в отличие от бесконечных рекомендаций международных правозащитных организаций, являются обязательными для исполнения, и мы надеемся найти понимание на европейском уровне", - сообщил Русаков.

В 2010 году парламент Эстонии принял закон "Об основной школе и гимназии", согласно которому, в 2011/2012 учебном году должен был завершиться перевод 60 % предметов на эстонский язык. Однако закон предусматривал, что по ходатайству муниципальных властей и с разрешения правительства могут быть сделаны исключения из этого правила.

В 2013-2015 годах в правительстве и судах рассматривались прошения пяти гимназий города Нарва и 10 гимназий Таллина. Их поддержали местные самоуправления, но им всем было отказано в правительстве и судах.

Однако пришедшее в конце 2016 года новое правительство пообещало расширить право гимназий самостоятельно выбирать пропорцию преподавания предметов на эстонском и русском языке. Но при этом было поставлено условие: необходимо создать возможности для освоения эстонским языком на высшую категорию C1.

В феврале 2017 года сообщалось, что две таллиннские гимназии просят власти сохранить за ними право на преподавание на русском языке.