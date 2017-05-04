Трамп разрешил религиозным группам поддерживать политиков

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ, направленный на "расширение религиозной свободы и свободы слова" в США, сообщает USA Today.

"Сегодня я подписываю указ, который защитит религиозную свободу и свободу слова в Америке", - заявил Трамп перед подписанием указа на лужайке Белого дома.

"Сегодня наша администрация служит примером, делая исторические шаги по защите религиозной свободы в США, мы никогда не будем поддерживать религиозную дискриминацию", - добавил он.

Указ, подписанный Трампом, отменит действие так называемой "поправки Джонсона", принятой президентом США Линдоном Джонсоном в 1954 году и запрещающей церквям и религиозным группам напрямую поддерживать политических кандидатов.

При этом группы американских правозащитников и ЛГБТ-сообществ осудили указ, заявив, что он послужит большей дискриминации сексуальных меньшинств.