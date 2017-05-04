По делу Януковича показания дадут более ста высокопоставленных должностных лиц

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - По делу "о государственной измене" экс-президента Украины Виктора Януковича свидетельские показания дадут бывший премьер-министр Арсений Яценюк, глава МВД Арсен Аваков, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев и другие высокопоставленные должностные лица, всего более 100 человек.

"Это должностные лица, которые занимали свои должности раньше, сейчас занимают, это военнослужащие, которые проходили военную службу на территории Автономной Республики Крым, и будет экс-депутат Госдумы Илья Пономарев", - сказал прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко в эфире "5 канала" в четверг.

"Председатель СНБО Турчинов, Наливайченко будет, Аваков будет, Парубий будет, он допрошен во время досудебного расследования, Яценюк допрошен во время досудебного расследования. Все эти свидетели будут вызываться в суд", - добавил Кравченко.

Как сообщалось, председательствующий судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко объявил перерыв в подготовительном заседании по делу о государственной измене Януковича до 18 мая.

Кравченко заявил, что Государственное обвинение будет просить Оболонский райсуд приговорить Януковича по данному делу к пожизненному заключению.