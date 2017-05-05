Сенат США подготовит свой закон о здравоохранении взамен Obamacare

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Сенат США (верхняя палата конгресса) планирует подготовить свой законопроект о здравоохранении, сообщает телеканал ABC News.

В четверг палата представителей конгресса (нижняя) поддержала законопроект об отмене программы здравоохранения Obamacare и замены ее другой программой. Она получит название Акт о здравоохранении в США (The American Health Care Act, FHCA) или Trumpcare.

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, выразил уверенность, что сенат одобрит документ, который призван заменить Obamacare.

"В конце концов, я думаю, что это будет законопроект сената, и в какой-то момент нам надо будет собраться и начать работу над этим проектом", - сказал телеканалу сенатор-республиканец от штата Миссури, член руководства верхней палаты Рой Блант.

Ожидается, что голосование в сенате по проекту закона пройдет в июне.