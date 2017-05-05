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Что случилось этой ночью: пятница, 5 мая

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Коммерсанту" стало известно, что у террористов в Сирии есть снайперские винтовки с электроникой российского производства. Приборы на этих винтовках позволяют увидеть противника в темноте. Пока не уточняются названия компаний-производителей электроники.

- Роспотребнадзор предложил ввести штрафы за отказ обслуживать инвалидов, пенсионеров и детей.

- Конгресс США выделил более $400 миллионов на Украину в проекте госбюджета на ближайшие полгода.

- Министерство обороны РФ подсчитало, что осталось вручить более 50 тысяч наград ветеранам Великой Отечественной войны.

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