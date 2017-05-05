Пентагон предложил отправить еще 3 тыс. военных в Афганистан

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны США намерено предложить новый план действий в Афганистане, который в том числе предполагает отправку туда дополнительных войск. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Согласно его данным, план, который Пентагон намерен предложить президенту США Дональду Трампу на следующей неделе, направлен на "выход из тупика" в Афганистане.

При этом некоторые американские СМИ сообщили, что речь идет об отправке в Афганистан дополнительно 3 тыс. военных.

В случае одобрения этого плана Белым домом, направленные в Афганистан подкрепления примут участие в возглавляемой НАТО миссии по обучению местных военных и полицейских и по оказанию помощи в борьбе против талибов.