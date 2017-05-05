Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: пятница, 5 маяЭкономикаКонгресс США уточнил объем финансовой помощи УкраинеВ РоссииТеррористы в Сирии получили снайперские винтовки с российской электроникой
В мире

Пентагон предложил отправить еще 3 тыс. военных в Афганистан

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны США намерено предложить новый план действий в Афганистане, который в том числе предполагает отправку туда дополнительных войск. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Согласно его данным, план, который Пентагон намерен предложить президенту США Дональду Трампу на следующей неделе, направлен на "выход из тупика" в Афганистане.

При этом некоторые американские СМИ сообщили, что речь идет об отправке в Афганистан дополнительно 3 тыс. военных.

В случае одобрения этого плана Белым домом, направленные в Афганистан подкрепления примут участие в возглавляемой НАТО миссии по обучению местных военных и полицейских и по оказанию помощи в борьбе против талибов.

Теги: США, Афганистан
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Источник анонсировал сфабрикованные материалы о новой химатаке в СирииИсточник анонсировал сфабрикованные материалы о новой химатаке в Сирии
Съемочная группа одного из арабских каналов заплатила местным жителям за участие в постановкеПодробнее
Организаторы "Евровидения" пригрозили России и Украине санкциямиОрганизаторы "Евровидения" пригрозили России и Украине санкциями
Какое наказание ждет страны, пока неизвестно, но Россию и Украину могут на три года отстранить от участия в конкурсеПодробнее
Супруг Елизаветы II с осени прекратит выполнение королевских обязанностейСупруг Елизаветы II с осени прекратит выполнение королевских обязанностей
91-летняя королева продолжит в полной мере осуществлять свои официальные обязанностиПодробнее
В Киеве начался судебный процесс по делу о госизмене ЯнуковичаВ Киеве начался судебный процесс по делу о госизмене Януковича
Экс-президент обвиняется в государственной измене, а также в посягательстве на территориальную целостность УкраиныПодробнее
Тиллерсон предложил "испытать" Китай в вопросе оказания давления на КНДРТиллерсон предложил "испытать" Китай в вопросе оказания давления на КНДР
Пхеньян предупредил Пекин о "последствиях" следования политике СШАПодробнее
"Талибан" запланировал создать в Афганистане параллельные госорганы"Талибан" запланировал создать в Афганистане параллельные госорганы
Движение объявило о традиционном "весеннем наступлении"Подробнее
СМИ узнали о планах разместить иностранные воинские контингенты в СирииСМИ узнали о планах разместить иностранные воинские контингенты в Сирии
В Совете Федерации не исключают ввода в страну частей военной полиции РФПодробнее
В ООН назвали сексуальное насилие инструментом террора и пытокВ ООН назвали сексуальное насилие инструментом террора и пыток
Организация составила список вооруженных группировок, обвиняевых в изнасилованияхПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 мая6 фото
04 мая
Фотохроника 4 мая
День "Звездных войн" в московском метро6 фото
04 мая
День "Звездных войн" в московском метро
Лучшие фото недели10 фото
28 апреля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: пятница, 5 маяЭкономикаКонгресс США уточнил объем финансовой помощи УкраинеВ РоссииТеррористы в Сирии получили снайперские винтовки с российской электроникойВ РоссииМинобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ награды
На Лубянке загорелось выселенное здание
Минфин Германии опроверг сообщения о готовящемся списании долгов Греции
Три четверти россиян собрались отмечать День Победы
Цены на нефть продолжили резкое падение
Рынок акций США не показал единой динамики в четверг на фоне падения цен на нефть
Прошедшей ночью в московском регионе случились заморозки
На НПЗ "ЛУКОЙЛа" в Перми произошел пожар
Что случилось этой ночью: пятница, 5 мая
ЦИК не будет значительно увеличивать число участковых избиркомов
В Иркутской области выявили пять лесных пожаров
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи