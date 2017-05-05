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Мексиканского наркобарона Коротышку отказались переводить из одиночной камеры

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Суд в Нью-Йорке постановил, что условия тюремного заключения мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного как Эль Чапо (Коротышка), изменены не будут, сообщает ABC News.

"Власти преследуют законную цель предотвращения того, чтобы подозреваемый мог руководить картелем Синалоа из тюрьмы, координировать возможный побег из тюрьмы или заказать нападение на любого, кто по его мнению сотрудничает с властями", - приводят СМИ слова судьи.

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В настоящее время 60-летний Эль Чапо содержится в тюрьме высокого уровня безопасности на Манхэттене, где 23 часа в сутки проводит в одиночной камере со включенным светом.

В то же время суд разрешил Коротышке переписываться со своей 27-летней супругой - матерью двоих его детей.

При этом все письма будут предварительно просматриваться сотрудниками нескольких правоохранительных ведомств. Никакие другие переписки Коротышке разрешены не будут.

Соответствующее решение суд принял накануне. Как ожидается, в пятницу Гусман вновь предстанет перед судом на предварительных слушаниях. На них, по данным американской прессы, также будет присутствовать его жена.

Гусман, возглавлявший наркокартель "Синалоа", был экстрадирован из Мексики в США в январе 2017 года после очередного побега из мексиканской тюрьмы.

Теги: США, Хоакин Гусман
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