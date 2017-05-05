На втором туре президентских выборов во Франции предсказали самую низкую явку с 1969 года

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Явка во втором туре президентских выборов во Франции, запланированном на воскресенье, 7 мая, как ожидается, составит 75%, что станет самым низким показателем для подобного голосования в стране с 1969 года, сообщает в пятницу газета Le Figaro.

Такой прогноз основывается на результатах опроса, проведенного компанией Odoxa. В нем приняли участие 998 французов старше 18 лет.

На первом туре, прошедшем в конце апреля, явка достигла 77,77%. Обычно во Франции второй тур привлекает большее число избирателей, нежели первый, однако президентские выборы 2017 года, по всей видимости, станут исключением, отмечает Le Figaro.

7 мая французские избиратели будут решать, кто станет президентом страны: Эммануэль Макрон или Марин Ле Пен

Во втором туре выборов 1969 года приняли участие около 69% избирателей. Тогда победил Жорж Помпиду, опередивший Алена Поэра.