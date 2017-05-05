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На втором туре президентских выборов во Франции предсказали самую низкую явку с 1969 года

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Явка во втором туре президентских выборов во Франции, запланированном на воскресенье, 7 мая, как ожидается, составит 75%, что станет самым низким показателем для подобного голосования в стране с 1969 года, сообщает в пятницу газета Le Figaro.

Такой прогноз основывается на результатах опроса, проведенного компанией Odoxa. В нем приняли участие 998 французов старше 18 лет.

На первом туре, прошедшем в конце апреля, явка достигла 77,77%. Обычно во Франции второй тур привлекает большее число избирателей, нежели первый, однако президентские выборы 2017 года, по всей видимости, станут исключением, отмечает Le Figaro.

7 мая французские избиратели будут решать, кто станет президентом страны: Эммануэль Макрон или Марин Ле Пен

Во втором туре выборов 1969 года приняли участие около 69% избирателей. Тогда победил Жорж Помпиду, опередивший Алена Поэра.

Выборы во Франции

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Кандидат в президенты Франции от движения &quot;Вперед&quot; Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов. Бывший министр экономики Франции заявил, что порвет с политической системой, которая долгие годы не могла решить проблемы страны.Макрон был назначен министром в 2014 году, а летом 2016 года ушел в отставку. После этого он выступал с критикой нынешнего правительства страны и основал собственное движение. Интерес к его возможной кандидатуре связан со сравнительно большой популярностью Макрона во Франции. За два дня до первого тура поддержать политика были готовы 24% избирателей.За Эммануэля Макрона проголосовали 23.75% избирателей. Лидер ультраправого &quot;Национального фронта&quot; Марин Ле Пен набрала 21,53%. На третьем месте - кандидат от партии &quot;Республиканцы&quot; Франсуа Фийон (19,91%), на четвертом - Жан-Люк Меланшон (движение &quot;Непокоренная Франция&quot;, 19,64%). Пятое место занял кандидат от социалистов Бенуа Амон с 6,35% голосов. Остальные кандидаты остались далеко позади.Марин Ле Пен назвала историческим событием ее выход во второй тур голосования и призвала &quot;всех патриотов&quot; проголосовать за нее. Ле Пен пообещала в случае избрания &quot;освободить французский народ от наглой элиты&quot; и противостоять бесконтрольной глобализации и вызванным этим явлением проблемам, таким как приток во Францию иммиграции и отток рабочих мест.Более 65 тыс. участков для голосования на выборах президента Франции работали по всей стране в воскресенье. Безопасность в ходе первого тура обеспечивали более 50 тыс. полицейских и жандармов. Завершающий свой срок французский президент Франсуа Олланд проголосовал на президентских выборах в стране через два часа после открытия избирательных участков. Он опустил бюллетень на избирательном участке в городе Тюль на юго-западе страны. Мэром этого города Олланд был с 2001 по 2008 год.
Кандидат в президенты Франции от движения &quot;Вперед&quot; Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов. Бывший министр экономики Франции заявил, что порвет с политической системой, которая долгие годы не могла решить проблемы страны.
Теги: Франция
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