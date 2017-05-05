Нью-Йоркское кафе обвинило Starbucks в краже их латте "Единорог"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Нью-Йоркское кафе The End Brooklyn, известное своим латте "Единорог" (Unicorn Latte), обвинило Starbucks в краже идеи, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Кофейня The End Brooklyn начала продажу своего латте "Единорог" в декабре прошлого года и получила товарный знак на название напитка в январе. Компания Starbucks начала выпускать свой "Единорожий фраппучино" (Unicorn Frappuccino) с апреля текущего года, напиток тут же стал хитом. СМИ активно писали о появлении необычного напитка.

Как латте "Единорог", так и "Единорожий фраппучино" не содержат кофе.

The End Brooklyn, a coffee shop in New York City, says it made a unicorn coffee concoction first | $SBUX #Starbucks https://t.co/ACDVwFEBfQ — The Daily Return (@TheDailyReturn) 5 мая 2017 г.

В иске End Brooklyn говорится, что их латте "Единорог" сделан исключительно из полезных ингредиентов, таких как водоросли, свежевыжатый лимонный сок и мед, а фраппучино Starbucks изготовлен из молока и искусственных подсластителей, "что запятнало репутацию их напитка".

Кофейня требует компенсации и публичных извинений.

Представитель Starbucks уже заявил, что иск необоснован.