The Sun написала о появлении Юнкера пьяным на саммите в Женеве

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пришел нетрезвым на одно из мероприятий саммита в Женеве, пишет британский таблоид The Sun со ссылкой на диписточники.
По словам одного из них, Юнкер "был явно сильно пьян" во время ключевых переговоров по Кипру, прошедших недавно в Женеве.
"Он натыкался на предметы и приставал с разговорами к младшим сотрудникам", - продолжил источник.
"Это было странное поведение, несколько неловкое для всех", - отметил он.
Подтверждения данной информации из других источников пока не поступало.