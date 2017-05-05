The Sun написала о появлении Юнкера пьяным на саммите в Женеве

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пришел нетрезвым на одно из мероприятий саммита в Женеве, пишет британский таблоид The Sun со ссылкой на диписточники.

По словам одного из них, Юнкер "был явно сильно пьян" во время ключевых переговоров по Кипру, прошедших недавно в Женеве.

"Он натыкался на предметы и приставал с разговорами к младшим сотрудникам", - продолжил источник.

"Это было странное поведение, несколько неловкое для всех", - отметил он.

Подтверждения данной информации из других источников пока не поступало.