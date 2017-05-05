В Турции погибла россиянка в результате неудачного прыжка с парашютом

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - 26-летняя гражданка РФ Анастасия Захарова погибла сегодня на юго-западе Турции в районе курортного города Фетхие, сообщает издание Hurriyet. Причиной смерти стал неудачный прыжок с парашютом.

По данным Hurriyet, россиянка, которая приехала в Фетхие для отдыха и тренировок с парашютом, поднялась утром на гору, чтобы совершить прыжок с высоты 1,7 тыс. м. Однако в полете она потеряла контроль над управлением и не смогла открыть запасной парашют. Она упала в море с высоты примерно в 40 м.

Свидетели происшествия вызвали спасателей, которые доставили Захарову в больницу, однако медики не смогли спасти ей жизнь.

Прокуратура Фетхие начала расследование гибели россиянки.