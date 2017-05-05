В Сомали впервые с 1993 года погиб американский военнослужащий

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Военнослужащий американских вооруженных сил погиб в Сомали во время операции против боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб", сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на военное командование США.

"Мы не можем поверить в то, что американский военнослужащий погиб в бою в Сомали впервые с 1993 года", - цитирует агентство представителя Африканского командования вооруженных сил США Патрика Барнса.

В марте сообщалось, что Вашингтон направляет дополнительный контингент военнослужащих в Сомали для тренировки и оснащения армии страны и подразделений, участвующих в миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ).