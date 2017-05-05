Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону деэскалацию обстановки в Сирии

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - По американской инициативе в пятницу состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщил МИД РФ.

"В центре внимания находилась тематика сирийского урегулирования. В свете итогов Международной встречи по Сирии в Астане 3-4 мая обсуждались задачи деэскалации обстановки в этой стране, придания устойчивости режиму прекращения огня, наращивания усилий в сфере антитеррора, активизации внешнего содействия межсирийскому переговорному процессу", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "затрагивались некоторые другие региональные проблемы и вопросы двусторонней повестки дня", собеседники условились относительно дальнейших российско-американских контактов.