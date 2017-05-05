Жителю США предъявили обвинения в подготовке теракта в Нью-Йорке

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Власти США предъявили обвинения 20-летнему жителю штата Нью-Джерси Грэгори Лепски - стороннику группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) - по делу о планировании теракта в Нью-Йорке, сообщает в пятницу агентство АР.

Мужчина обвиняется в попытке оказать ИГ материальную поддержку.

Лепски был арестован еще в феврале после того, как он угрожал убить собаку своей семьи. Позднее следователи, проверявшие компьютер арестованного и его страницы в соцсетях, обнаружили улики, указывающие на планы Лепски собрать самодельное взрывное устройство и подорвать его.

Кроме этого, он собирался при необходимости стать террористом-смертником ИГ, добавляет АР.