Суд над мексиканским наркобароном Гусманом начнется в США в 2018 году

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман, известный как "Чапо" (Коротышка), в пятницу предстал на предварительных слушаниях в американском суде, сообщает агентство АР.

По его данным, американский судья назначил рассмотрение судебного дела в отношении обвиняемого на апрель 2018 года. При этом, по данным западных СМИ, процесс может быть перенесен на более поздний срок из-за сложности рассматриваемого дела.

В настоящее время 60-летний Гусман содержится в тюрьме строгого режима. В то же время суд разрешил ему переписываться с 27-летней супругой - матерью двоих его детей.

Гусман, возглавлявший наркокартель "Синалоа", был экстрадирован из Мексики в США в январе 2017 года после очередного побега из мексиканской тюрьмы.