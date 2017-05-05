Британские консерваторы обошли лейбористов на выборах в местные органы управления

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Консервативная партия премьер-министра Британии Терезы Мэй уверенно лидирует на выборах в местные органы управления, пишет в пятницу газета Daily Mirror.

По предварительным данным, консерваторам принадлежат 1990 мест, тогда как Лейбористская партия выиграла 1151 место. Еще 441 место займут либеральные демократы.

Результаты приводятся на основании анализа данных, полученных с избирательных участков, где проводятся выборы в 88 региональных, городских и местных советах.

При этом издание отмечает, что Консервативная партия в особенности успешно проявила себя в Шотландии, где набрала 276 мест.

Выборы в местные органы власти призваны показать соотношение сил в преддверии досрочных парламентских выборов в июне. Партии должны распределить между собой 4851 место в 88 советах Англии, Шотландии и Уэльса.

В апреле парламент Великобритании проголосовал за проведение 8 июня 2017 года досрочных парламентских выборов. Изначально планировалось, что они пройдут в 2020 году.