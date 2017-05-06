В США арестовали планировавшего взорвать себя на Манхэттене мужчину

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В США 20-летний мужчина из Нью-Джерси арестован в связи с попытками подорвать себя на Манхэттене в Нью-Йорке при помощи взрывного устройства в корпусе из скороварки, передает телеканал Fox News со ссылкой на федеральные органы власти.

По информации телеканала, Грегори Лепски обвинили в попытке оказать материальную поддержку "Исламскому государству" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

Мужчину арестовали у него дома в феврале после того, как он попытался зарезать собственную собаку. Лепски, который недавно принял ислам, объяснил, что хотел сделал это, поскольку животное "нечистое" , а также заявил, что планировал убить свою мать.

"Во время осмотра компьютеров и других электронных улик, связанных с Лепски, правоохранительные органы обнаружили доказательства того, что он планировал сконструировать и взорвать бомбу в рамках его поддержки ИГ", - сообщили федеральные органы власти. Самодельное взрывное устройство напоминало то, которое было приведено в действие на Бостонском марафоне. Лепски планировал с его помощью совершить атаку в Нью-Йорке.

Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 250 000 долларов США, если он будет признан виновным.