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Тиллерсон выразил надежду на новые встречи с Лавровым

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассчитывает на новые встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым для обсуждения деэскалации конфликта в Сирии, сообщает госдепартамент США.

В распространенном в пятницу сообщении госдепартамента отмечается, что госсекретарь США поговорил со своим российским коллегой по телефону "об усилиях по деэскалации продолжающегося конфликта в Сирии".

"Госсекретарь надеется на новые встречи с министром иностранных дел для обсуждения соответствующей роли США и России по деэскалации конфликта и поддержке переговорного процесса в Женеве для продвижения политического решения", - говорится в документе.

Теги: Рекс Тиллерсон США, Сергей Лавров, МИД РФ
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