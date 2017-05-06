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Минобороны обвинило Пентагон в зацикленности на стереотипах "холодной войны"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал заявление командующего Силами специальных операций (ССО) ВС США генерала Реймонда Томаса, назвавшего Россию одной из "основных угроз для США".

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"Зашоренность отдельных пентагоновских генералов на стереотипах "холодной войны", как и непонимание ими реальных угроз безопасности, не должны удивлять", - сказал Конашенков "Интерфаксу" в субботу.

"Нас часто спрашивают, чем офицеры российских ССО отличаются от американских коллег. Мы всегда подчеркиваем, что главными качествами российских офицеров являются ум и решительность. Из выступления генерала Томаса нетрудно понять, что в Пентагоне требования к военнослужащим ССО иные. Если не сказать больше. Вероятно, поэтому, они пытаются компенсировать их ястребиной антироссийской риторикой в лучших традициях холодной войны", - добавил он.

Ранее Томас, выступая в Конгрессе США, заявил, что противостояние "агрессивному поведению" Москвы является для Вашингтона "приоритетом номер два" после противодействия КНДР.

Теги: Минобороны, США
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