Минобороны обвинило Пентагон в зацикленности на стереотипах "холодной войны"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал заявление командующего Силами специальных операций (ССО) ВС США генерала Реймонда Томаса, назвавшего Россию одной из "основных угроз для США".

"Зашоренность отдельных пентагоновских генералов на стереотипах "холодной войны", как и непонимание ими реальных угроз безопасности, не должны удивлять", - сказал Конашенков "Интерфаксу" в субботу.

"Нас часто спрашивают, чем офицеры российских ССО отличаются от американских коллег. Мы всегда подчеркиваем, что главными качествами российских офицеров являются ум и решительность. Из выступления генерала Томаса нетрудно понять, что в Пентагоне требования к военнослужащим ССО иные. Если не сказать больше. Вероятно, поэтому, они пытаются компенсировать их ястребиной антироссийской риторикой в лучших традициях холодной войны", - добавил он.

Ранее Томас, выступая в Конгрессе США, заявил, что противостояние "агрессивному поведению" Москвы является для Вашингтона "приоритетом номер два" после противодействия КНДР.