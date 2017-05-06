В ЛНР заявили о семи обстрелах с украинской стороны за сутки

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Украинские военные семь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили "Интерфаксу" в Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы 120 и 82-мм, БМП-1,2, ЗУ-23-2(зенитные установки - ИФ), СПГ (станковый противотанковый гранатомет - ИФ), РПГ (ручной противотанковый гранатомет - ИФ), АГС (автоматический гранатомет станковый - ИФ) и стрелковое оружие", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстрелам с украинской стороны подверглись позиции Народной милиции в районах населенных пунктах Фрунзе, Красный Яр, Веселогоровка, Калиновка, Желобок.

По данным военного ведомства ЛНР в результате обстрела поселка Фрунзе получили повреждения и остались без электроснабжения три дома по улице Советов.

"Пострадавших среди военнослужащих ЛНР и гражданского населения нет", - сообщили в Народной милиции.