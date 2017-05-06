Главные новости
В РоссииПравительство внесло в Госдуму законопроект о курортных сборахМоскваБолее 30 человек пострадали в результате пожара на юго-западе МосквыВ миреВ США опровергли информацию о намерении контролировать порты РФ в Приморье
В мире

В Одессе взорвалась граната во дворе дома с офисами общественных организаций

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Неизвестный бросил взрывное устройство, предположительно гранату РГД-5, во двор дома по улице Канатной в Одессе, где располагаются офисы ряда общественных организаций, в том числе "Самообороны Одессы".

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, взрыв произошел в ночь на субботу около 1:30. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции, специалисты-взрывотехники и инспекторы кинологической службы.

В результате взрыва никто не пострадал. Осколочные механические повреждения получил припаркованный во дворе автомобиль.

С места происшествия изъят поврежденный автомобиль, металлические осколки, смывы из воронки и пусковой рычаг от запала.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение имущества".

Полиция ищет причастных к взрыву лиц.

Теги: Украина, Одесса
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Ведущие американские телеканалы отказались показывать ролик об успехах ТрампаВедущие американские телеканалы отказались показывать ролик об успехах Трампа
Видео посвящено достижениям главы государства, о которых, как утверждается, молчат CNN ABC, CBS и NBCПодробнее
В США опровергли информацию о намерении контролировать порты РФ в ПриморьеВ США опровергли информацию о намерении контролировать порты РФ в Приморье
По словам представителя конгресса, в законопроекте идет речь лишь о санкциях в случае нарушения резолюций СБ ООНПодробнее
Wikileaks опубликовала документы предвыборного штаба МакронаWikileaks опубликовала документы предвыборного штаба Макрона
В штабе кандидата в президенты Франции подтвердили утечку данныхПодробнее
В зонах деэскалации в Сирии вступил в силу режим прекращения огняВ зонах деэскалации в Сирии вступил в силу режим прекращения огня
С субботы должны прекратиться боевые действия в четырех зонах безопасностиПодробнее
В Африке появилась новая смертельная болезньВ Африке появилась новая смертельная болезнь
Ее симптомы похожи на эболу, однако происхождение неизвестноПодробнее
Минск решил не вводить погранконтроль на авиарейсах между Белоруссией и РоссиейМинск решил не вводить погранконтроль на авиарейсах между Белоруссией и Россией
Ранее в Москве приняли решение о переводе всех авиарейсов между Россией и Белоруссией в международные секторы аэропортовПодробнее
Минобороны РФ признало вклад США в политическое урегулирование конфликта в СирииМинобороны РФ признало вклад США в политическое урегулирование конфликта в Сирии
Меморандум о зонах деэскалации в Сирии, подписанный Россией, Турцией и Ираном накануне в Астане, вступит в силу 6 маяПодробнее
В США грузовой самолет съехал с посадочной полосы и упал с обрываВ США грузовой самолет съехал с посадочной полосы и упал с обрыва
При посадке погибли оба пилота, сообщают СМИПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 мая6 фото
05 мая
Фотохроника 5 мая
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Первый полет китайского Comac C9197 фото
05 мая
Первый полет китайского Comac C919
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПравительство внесло в Госдуму законопроект о курортных сборахМоскваБолее 30 человек пострадали в результате пожара на юго-западе МосквыВ миреВ США опровергли информацию о намерении контролировать порты РФ в ПриморьеВ миреWikileaks опубликовала документы предвыборного штаба Макрона
В Москве начался снос усадьбы Неклюдовой
В СБУ пообещали не допустить провокаций на акции "Бессмертный полк" в Киеве
В Белгороде начались поиски не пропустившей скорую женщины-водителя
Спасатели предупредили о лавиноопасности в горах юга России
В Одессе взорвалась граната во дворе дома с офисами общественных организаций
Москвичам пригрозили штрафами за пикники вне спецплощадок
СМИ сообщили о продолжающихся боях в сирийской провинции Хама
Экс-кандидат в президенты Белоруссии задержан за участие в "марше нетунеядцев"
Более 30 человек пострадали в результате пожара на юго-западе Москвы
Синоптики предупредили о снеге и гололедице в Москве
Около 160 погорельцев получили матпомощь в Бурятии и Иркутской области
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи