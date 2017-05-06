В Одессе взорвалась граната во дворе дома с офисами общественных организаций

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Неизвестный бросил взрывное устройство, предположительно гранату РГД-5, во двор дома по улице Канатной в Одессе, где располагаются офисы ряда общественных организаций, в том числе "Самообороны Одессы".

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, взрыв произошел в ночь на субботу около 1:30. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции, специалисты-взрывотехники и инспекторы кинологической службы.

В результате взрыва никто не пострадал. Осколочные механические повреждения получил припаркованный во дворе автомобиль.

С места происшествия изъят поврежденный автомобиль, металлические осколки, смывы из воронки и пусковой рычаг от запала.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение имущества".

Полиция ищет причастных к взрыву лиц.