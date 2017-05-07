В Москве перекроют несколько улиц из-за генеральной репетиции парада Победы

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В связи с проведением генеральной репетиции парада на Красной площади с участием военной техники и авиации с 05:00 воскресенья будет ограничено движение на двух десятках столичных улиц, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Движение будет перекрыто по маршруту прохождения военной техники на улицах Нижние Мневники, Народного Ополчения, Мневники, Звенигородском шоссе, улицах Красная Пресня, Баррикадной, Садовой-Кудринской, Большой Садовой улице, Триумфальной площади, Тверской улице, Красной площади, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, Большом Москворецком и Большом Каменном мостах, Болотной улице и Болотной площади, на Моховой улице, Воздвиженке, Новом Арбате и Новинском бульваре.

Аналогичные ограничения движения будут действовать во время самого парада Победы 9 мая.

"Просим водителей, по возможности, отказаться от поездок в центр на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, а также планировать свои передвижения в соответствии с ограничениями", - призывают в департаменте.

Кроме того, в связи с генеральной репетицией с раннего утра 7 мая будет изменен режим работы более 50 маршрутов автобусов и троллейбусов. Подробная информация об изменениях размещена на сайте "Мосгортранса", а также на остановках общественного транспорта.

В пресс-службе метрополитена сообщили "Интерфаксу", что с 7:00 воскресенья до окончания генеральной репетиции военного парада станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека им. Ленина" будут работать только на вход и для пересадки пассажиров.

Также на время построения колонн боевой техники и ее прохождения по Тверской улице будет ограничен выход пассажиров со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" (в сторону Никольской улицы), "Китай-город" (в сторону улицы Ильинка, Китайгородского проезда и улицы Варварка).