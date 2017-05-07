Еврейская молодежь из России зажжет в "Освенциме" свечи в память об узниках

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Делегация еврейской молодежи из России 7 мая примет участие в акции "Марш жизни" на территории мемориала в лагере смерти "Освенцим" в Польше. Делегация зажжет свечи в память о погибших узниках и солдатах-освободителях. Особое внимание молодежи во время осмотра музея будет обращено на российскую часть экспозиции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара.

Молодежь в поездке будут сопровождать Берл Лазар и президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор. Планируется также встреча с пережившей Холокост бывшей узницей концлагеря Батшевой Фридман.

В составе делегации - тысяча человек из 45 городов России. Поездка будет приурочена ко Дню Победы и призвана напомнить еврейской молодежи о Холокосте и о подвиге бойцов и командиров Красной армии, о роли СССР в спасении сотен тысяч евреев Европы.