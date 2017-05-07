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На Украине стартовал автопробег военной техники времен Второй мировой войны

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В субботу по случаю Дня памяти и примирения и Дня Победы над нацизмом в Европе на Украине стартовал автопробег военной техники времен Второй мировой войны, который пройдет по пяти городам Донецкой области и финиширует 10 мая.

"В рамках пятидневного автопробега в течение праздничных и выходных дней жители и гости Славянска, Краматорска, Покровска, Волновахи и Мангуша смогут увидеть на центральных площадях своих городов, в парках и скверах демонстрацию образцов военной автомобильной техники, военной формы, макетов стрелкового оружия времен Второй мировой", - сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Организаторы и участники автопробега, а также все небезразличные люди почтут память погибших возложением венков и цветов к могилам неизвестных солдат по всему маршруту следования автопробега.

Теги: Украина, Донбасс, ДНР
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