На Украине стартовал автопробег военной техники времен Второй мировой войны

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В субботу по случаю Дня памяти и примирения и Дня Победы над нацизмом в Европе на Украине стартовал автопробег военной техники времен Второй мировой войны, который пройдет по пяти городам Донецкой области и финиширует 10 мая.

"В рамках пятидневного автопробега в течение праздничных и выходных дней жители и гости Славянска, Краматорска, Покровска, Волновахи и Мангуша смогут увидеть на центральных площадях своих городов, в парках и скверах демонстрацию образцов военной автомобильной техники, военной формы, макетов стрелкового оружия времен Второй мировой", - сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Организаторы и участники автопробега, а также все небезразличные люди почтут память погибших возложением венков и цветов к могилам неизвестных солдат по всему маршруту следования автопробега.