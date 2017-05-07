В Киеве загорелся корпус СИЗО для несовершеннолетних

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - На территории Лукьяновского следственного изолятора в Киеве в ночь на воскресенье произошел пожар в корпусе для несовершеннолетних заключенных, утверждают в организации "Национальный центр правозащиты".

В подтверждение своей информации в организации дали ссылку на видеозапись без звука, размещенную на интернет-хостинге Youtube. "Как видно из видео, крыша здания корпуса для несовершеннолетних вся охвачен пламенем. Причины пожара неизвестны, но в нескольких видео с места пожара слышно как заключенные кричат "амнистия", - говорится в сообщении.

Агентство "Интерфакс" пока не располагает подтверждением информации о возгорании на территории СИЗО из других источников.