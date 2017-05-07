В Бельгии пройдет акция "Бессмертный полк"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Акция "Бессмертный полк" в бельгийском городе Льеж пройдет в воскресенье по инициативе организации соотечественников "Меридиан".

Афиша с изображением советского солдата времен Великой Отечественной войны приглашает прийти в льежский мемориал "Цитадель" с фотографиями родственников, воевавших в боях Второй мировой войны.

Организаторы памятной акции представят также фотографии советских партизан, участвовавших в Сопротивлении.

Архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон отслужит панихиду по павшим воинам. Состоится возложение цветов к захоронениям погибших.