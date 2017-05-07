Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 мая

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Wikileaks заявили о российском следе во взломанной почте кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона. В организации утверждают, что нашли следы российской компании с лицензией ФСБ.

- Из плена экстремистской группировки "Боко Харам" освобождены 80 похищенных нигерийских школьниц. Всего три года назад в городе Чибок на северо-востоке Нигерии было захвачено 276 девушек.

- Генеральная репетиция парада на Красной площади стала причиной ограниченного движения на двух десятках столичных улиц. Изменения коснулись и работы метро.

- Задержанный 5 мая у французской военной базы отставной военный сознался в подготовке теракта. Он заявил, что хотел в одиночку совершить теракт от имени "Исламского государства" (ИГ; террористическая группировка, деятельность которой запрещена на территории РФ).

- Представителей российских СМИ, которые были аккредитованы на "Евровидение", но ранее посещали Крым, не допустят на территорию Украины, заявил советник главы МВД Украины, народный депутат (фракция "Народный фронт") Антон Геращенко.