Активистки FEMEN развернули плакат у участка в ожидании Марин Ле Пен

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Пять активисток движения FEMEN развернули плакат возле избирательного участка, где, как ожидается, должна проголосовать во втором туре кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, сообщает в воскресенье газета Le Figaro .

Одна из представительниц движения разместила в своем твиттере фотографию акции. На снимке изображены пятеро обнаженных по пояс девушек над плакатом, прикрепленным на строительных лесах. Надпись на плакате гласит: "Марин у власти, Марианна в отчаянии". Марианна является символом страны и олицетворяет девиз Франции "Свобода, равенство, братство".

По данным издания, одну из девушек задержала полиция. Акция состоялась в Энен-Бомон в Па-де-Кале, где, как ожидается, будет голосовать Ле Пен.

В воскресенье во Франции проходит второй тур президентских выборов. Соперником Ле Пен в президентской гонке является лидер движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон.