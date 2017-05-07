Главные новости
МоскваВоенные сообщили о подготовке к Параду Победы без нештатных ситуацийВ миреВо Франции стартовало голосование на втором туре президентских выборовВ миреВ Wikileaks заявили о российском следе во взломанной почте Макрона
В мире

Активистки FEMEN развернули плакат у участка в ожидании Марин Ле Пен

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Пять активисток движения FEMEN развернули плакат возле избирательного участка, где, как ожидается, должна проголосовать во втором туре кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, сообщает в воскресенье газета Le Figaro.

Одна из представительниц движения разместила в своем твиттере фотографию акции. На снимке изображены пятеро обнаженных по пояс девушек над плакатом, прикрепленным на строительных лесах. Надпись на плакате гласит: "Марин у власти, Марианна в отчаянии". Марианна является символом страны и олицетворяет девиз Франции "Свобода, равенство, братство".

По данным издания, одну из девушек задержала полиция. Акция состоялась в Энен-Бомон в Па-де-Кале, где, как ожидается, будет голосовать Ле Пен.

В воскресенье во Франции проходит второй тур президентских выборов. Соперником Ле Пен в президентской гонке является лидер движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон.

Выборы во Франции

8 фотографий
Кандидат в президенты Франции от движения &quot;Вперед&quot; Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов. Бывший министр экономики Франции заявил, что порвет с политической системой, которая долгие годы не могла решить проблемы страны.Макрон был назначен министром в 2014 году, а летом 2016 года ушел в отставку. После этого он выступал с критикой нынешнего правительства страны и основал собственное движение. Интерес к его возможной кандидатуре связан со сравнительно большой популярностью Макрона во Франции. За два дня до первого тура поддержать политика были готовы 24% избирателей.За Эммануэля Макрона проголосовали 23.75% избирателей. Лидер ультраправого &quot;Национального фронта&quot; Марин Ле Пен набрала 21,53%. На третьем месте - кандидат от партии &quot;Республиканцы&quot; Франсуа Фийон (19,91%), на четвертом - Жан-Люк Меланшон (движение &quot;Непокоренная Франция&quot;, 19,64%). Пятое место занял кандидат от социалистов Бенуа Амон с 6,35% голосов. Остальные кандидаты остались далеко позади.Марин Ле Пен назвала историческим событием ее выход во второй тур голосования и призвала &quot;всех патриотов&quot; проголосовать за нее. Ле Пен пообещала в случае избрания &quot;освободить французский народ от наглой элиты&quot; и противостоять бесконтрольной глобализации и вызванным этим явлением проблемам, таким как приток во Францию иммиграции и отток рабочих мест.Более 65 тыс. участков для голосования на выборах президента Франции работали по всей стране в воскресенье. Безопасность в ходе первого тура обеспечивали более 50 тыс. полицейских и жандармов. Завершающий свой срок французский президент Франсуа Олланд проголосовал на президентских выборах в стране через два часа после открытия избирательных участков. Он опустил бюллетень на избирательном участке в городе Тюль на юго-западе страны. Мэром этого города Олланд был с 2001 по 2008 год.
Кандидат в президенты Франции от движения &quot;Вперед&quot; Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов. Бывший министр экономики Франции заявил, что порвет с политической системой, которая долгие годы не могла решить проблемы страны.
Теги: Франция, Национальный фронт, Марин Ле Пен, FEMEN
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Во Франции стартовало голосование на втором туре президентских выборовВо Франции стартовало голосование на втором туре президентских выборов
За пост президента будут бороться кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и лидер движения "Вперед!" Эмманюэль МакронПодробнее
В Wikileaks заявили о российском следе во взломанной почте МакронаВ Wikileaks заявили о российском следе во взломанной почте Макрона
В организации утверждают, что нашли следы российской компании с лицензией ФСБПодробнее
Задержанный у французской военной базы сознался в подготовке терактаЗадержанный у французской военной базы сознался в подготовке теракта
Отставной военный заявил о поддержке "Исламского государства"Подробнее
Из плена группировки "Боко Харам" освобождены 80 похищенных школьницИз плена группировки "Боко Харам" освобождены 80 похищенных школьниц
Правительство продолжает переговоры с исламистамиПодробнее
Посещавших Крым журналистов из РФ отказались пускать на "Евровидение"Посещавших Крым журналистов из РФ отказались пускать на "Евровидение"
Советник главы МВД Украины заявил, что таких работников российских СМИ не допустят на территорию страныПодробнее
Франция запретила показывать истощенных девушек-моделейФранция запретила показывать истощенных девушек-моделей
По данным медиков, более 30 тыс. французов страдают анорексией Подробнее
РФ и США поддержали восстановление договора о предотвращении авиаинцидентов в СирииРФ и США поддержали восстановление договора о предотвращении авиаинцидентов в Сирии
Такую возможность обсудили начальники генштабов двух странПодробнее
Ведущие американские телеканалы отказались показывать ролик об успехах ТрампаВедущие американские телеканалы отказались показывать ролик об успехах Трампа
Видео посвящено достижениям главы государства, о которых, как утверждается, молчат CNN ABC, CBS и NBCПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 мая6 фото
05 мая
Фотохроника 5 мая
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Первый полет китайского Comac C9197 фото
05 мая
Первый полет китайского Comac C919
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваВоенные сообщили о подготовке к Параду Победы без нештатных ситуацийВ миреВо Франции стартовало голосование на втором туре президентских выборовВ миреВ Wikileaks заявили о российском следе во взломанной почте МакронаВ миреПосещавших Крым журналистов из РФ отказались пускать на "Евровидение"
В Минобороны назвали успешной репетицию авиации к параду в Москве
Активистки FEMEN развернули плакат у участка в ожидании Марин Ле Пен
Боевики ИГ атаковали военную базу США на севере Ирака
В Сочи автобус протаранил пальму
В Красноярском крае загорелся поселок
Украинские пограничники не пропустили ехавших на Евровидение журналисток из РФ
Военные сообщили о подготовке к Параду Победы без нештатных ситуаций
Генеральная репетиция Парада Победы началась в Москве
В Венесуэле состоялась женская акция протеста против репрессий и насилия
Во Франции стартовало голосование на втором туре президентских выборов
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи