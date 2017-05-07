Полиция Парижа заявила об отсутствии угрозы на площади у Лувра

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Префектура полиции Парижа завершила проверку безопасности на площади перед Лувром и подтвердила отсутствие угрозы, следует из сообщения полиции на официальной странице в твиттере.

#Louvre Fin des vérifications, retour à la normale. — Préfecture de police (@prefpolice) 7 мая 2017 г.

Ранее в Париже эвакуировали людей с площади перед Лувром в связи с угрозой безопасности после того, как там обнаружили подозрительную сумку. Находившихся на месте событий около 300 журналистов также эвакуировали.

Как сообщалось, кандидат президентских выборов движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон избрал местом празднования своей возможной победы вместе со сторонниками эспланаду Лувра в Париже.