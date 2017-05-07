Трамп удивился отсутствию интереса СМИ к возможным связям демократов с РФ

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп упрекнул СМИ в отсутствии интереса к предполагаемым связям американской партии демократов с Россией.

"Когда фейковые СМИ заинтересуются вопросом связей Демократической партии с Россией, и почему Нацкомитет Демократической партии не позволит ФБР проверить их серверы?" - написал он в своем твиттере.

When will the Fake Media ask about the Dems dealings with Russia & why the DNC wouldn't allow the FBI to check their server or investigate? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 мая 2017 г.

Ранее он обвинил свою соперницу по президентской гонке Хиллари Клинтон и членов ее избирательного штаба в связях с Россией, а также отверг возможность вмешательства Москвы в американские выборы.