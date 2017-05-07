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В ДНР заявили о срыве Киевом договоренности о верификации пленных

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Украинская сторона сорвала процесс верификации пленных, утверждает омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

"Украинская сторона сорвала верификацию для процесса обмена пленными. В Минске была достигнута договоренность о том, что в рамках процедуры верификации группа матерей и жен удерживаемых лиц сможет опросить не только граждан, которые содержатся в СИЗО, но и тех, кто условно находится на свободе. Это 159 человек. Однако представители Киева отказывают в проведении анкетирования этих людей и заявили, что не будут предоставлять им возможность общения. Тем самым украинская сторона в одностороннем порядке завершает процесс проведения верификации удерживаемых лиц", - заявила она журналистам в воскресенье.

По ее словам, матери и жены пленных вернулись с территории Украины сегодня досрочно, хотя должны были пробыть на украинской стороне до 15 мая.

"Мы планировали обсуждать уже дату обмена 15 мая, но процесс снова тормознулся. Я уже отправила письмо координатору подгруппы Тони Фришу, будем в Минске решать, что делать дальше... Могу сделать вывод, что эти несчастные украинские солдаты (пленные, содержащиеся на территории ДНР - ИФ) Украине просто не нужны", - сказала омбудсмен.

Морозова отметила, что матери и жены пленных опросили на украинской стороне всего 53 человека. "6 из 53 подтвердили желание на обмен, 1 человек был в наркотическом опьянении", - заявила она.

Ранее сообщалось, что на последней встрече в Минске стороны конфликта согласовали процесс верификации пленных, которые хотят отказаться от обмена.

Теги: Украина, Донбасс, ДНР
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