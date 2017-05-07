Главные новости
В миреБельгийские СМИ сообщили о лидерстве Макрона на выборах во ФранцииСпортСборная России забросила Италии 10 шайб в матче ЧМ по хоккеюЭкономика"Газпром" приступил к строительству морского участка "Турецкого потока"
В мире

Журналистки из РФ рассказали подробности своего недопуска на "Евровидение"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Двух корреспонденток "Комсомольской правды", аккредитованных на "Евровидение", не пустили на Украину из-за посещения ими Крыма, говорится на сайте газеты в воскресенье.

"В воскресенье, 7 мая, в пункте контроля "Конотоп" украинские пограничники высадили с поезда двух корреспонденток "Комсомольской правды". Наши коллеги Мария Ремизова и Елена Бодуэн направлялись в Киев - работать на конкурсе "Евровидение", - отмечается в сообщении.

В миреУкраинские пограничники не пропустили ехавших на "Евровидение" журналисток из РФЧитать подробнее

Там уточняется, что формальная причина, по которой запретили въезжать журналистам, состоит в том, что они посещала Крым после его воссоединения с Россией.

"Сначала из купе вывели Лену. Потом через несколько минут пришли и за мной. Нам обеим отказали в возможности въехать в Украину. И это не смотря на "гарантии", которые нам обещали шведские организаторы "Евровидения" - мы были аккредитованы для работы на конкурсе, все формальности были соблюдены. Нам обещали, что недопуск Юлии Самойловой никак не скажется на нашей работе, нам гарантировали, что никто не будет мешать нам работать", - приводятся в сообщении слова Ремизовой.

В нем указывается, что после вручения запретительных документов (решений об отказе во въезде) Ремизову и Бодуэн поместили под охрану на улице, а затем отправили в комнату ожидания, где они провели более 12-ти часов в ожидании поезда в Россию.

Ранее советник главы МВД Украины, народный депутат (фракция "Народный фронт") Антон Геращенко Киев сообщил в фейсбуке, что представители российских СМИ, посетившие Крым и тем самым нарушившие украинское законодательство, не будут допущены на территорию Украины.

Как сообщалось, Россия выбрала для участия в международном конкурсе "Евровидении-2017" певицу Юлию Самойлову с песней Flame is Burning. 22 марта Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на три года въезда в страну Самойловой как незаконно посетившей Крым, на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины.

Теги: Украина, Россия, Евровидение
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Бельгийские СМИ сообщили о лидерстве Макрона на выборах во ФранцииБельгийские СМИ сообщили о лидерстве Макрона на выборах во Франции
Согласно прогнозу, Макрон наберет более 60% голосовПодробнее
Французы на заморских территориях и за границей отдали предпочтение МакронуФранцузы на заморских территориях и за границей отдали предпочтение Макрону
Заморские департаменты и территории традиционно голосуют больше за левых, чем метрополияПодробнее
Активистки FEMEN развернули плакат у участка в ожидании Марин Ле ПенАктивистки FEMEN развернули плакат у участка в ожидании Марин Ле Пен
Полиция задержала одну из участниц акцииПодробнее
Во Франции стартовало голосование на втором туре президентских выборовВо Франции стартовало голосование на втором туре президентских выборов
За пост президента будут бороться кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и лидер движения "Вперед!" Эмманюэль МакронПодробнее
В Wikileaks заявили о российском следе во взломанной почте МакронаВ Wikileaks заявили о российском следе во взломанной почте Макрона
В организации утверждают, что нашли следы российской компании с лицензией ФСБПодробнее
Задержанный у французской военной базы сознался в подготовке терактаЗадержанный у французской военной базы сознался в подготовке теракта
Отставной военный заявил о поддержке "Исламского государства"Подробнее
Из плена группировки "Боко Харам" освобождены 80 похищенных школьницИз плена группировки "Боко Харам" освобождены 80 похищенных школьниц
Правительство продолжает переговоры с исламистамиПодробнее
Посещавших Крым журналистов из РФ отказались пускать на "Евровидение"Посещавших Крым журналистов из РФ отказались пускать на "Евровидение"
Советник главы МВД Украины заявил, что таких работников российских СМИ не допустят на территорию страныПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Генеральная репетиция Парада Победы в Москве15 фото
07 мая
Генеральная репетиция Парада Победы в Москве
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Первый полет китайского Comac C9197 фото
05 мая
Первый полет китайского Comac C919
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреБельгийские СМИ сообщили о лидерстве Макрона на выборах во ФранцииСпортСборная России забросила Италии 10 шайб в матче ЧМ по хоккеюЭкономика"Газпром" приступил к строительству морского участка "Турецкого потока"СпортСМИ сообщили о возможном назначении Слуцкого на пост главного тренера "Челси"
Финляндия уступила Франции в матче ЧМ по хоккею
Бельгийская Le Soir прочит Макрону до 65% голосов
"Газпром" приступил к строительству морского участка "Турецкого потока"
Журналистки из РФ рассказали подробности своего недопуска на "Евровидение"
В ДНР заявили о срыве Киевом договоренности о верификации пленных
"Рубин" выиграл у "Уфы" в 27-м туре премьер-лиги
Пожарные уберегли почти 60 домов в двух горевших красноярских поселках
В СКР сообщили о трех пострадавших полицейских от взрыва гранаты в Пятигорске
Бельгийские СМИ сообщили о лидерстве Макрона на выборах во Франции
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи