Журналистки из РФ рассказали подробности своего недопуска на "Евровидение"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Двух корреспонденток "Комсомольской правды", аккредитованных на "Евровидение", не пустили на Украину из-за посещения ими Крыма, говорится на сайте газеты в воскресенье.

"В воскресенье, 7 мая, в пункте контроля "Конотоп" украинские пограничники высадили с поезда двух корреспонденток "Комсомольской правды". Наши коллеги Мария Ремизова и Елена Бодуэн направлялись в Киев - работать на конкурсе "Евровидение", - отмечается в сообщении.

Там уточняется, что формальная причина, по которой запретили въезжать журналистам, состоит в том, что они посещала Крым после его воссоединения с Россией.

"Сначала из купе вывели Лену. Потом через несколько минут пришли и за мной. Нам обеим отказали в возможности въехать в Украину. И это не смотря на "гарантии", которые нам обещали шведские организаторы "Евровидения" - мы были аккредитованы для работы на конкурсе, все формальности были соблюдены. Нам обещали, что недопуск Юлии Самойловой никак не скажется на нашей работе, нам гарантировали, что никто не будет мешать нам работать", - приводятся в сообщении слова Ремизовой.

В нем указывается, что после вручения запретительных документов (решений об отказе во въезде) Ремизову и Бодуэн поместили под охрану на улице, а затем отправили в комнату ожидания, где они провели более 12-ти часов в ожидании поезда в Россию.

Ранее советник главы МВД Украины, народный депутат (фракция "Народный фронт") Антон Геращенко Киев сообщил в фейсбуке, что представители российских СМИ, посетившие Крым и тем самым нарушившие украинское законодательство, не будут допущены на территорию Украины.

Как сообщалось, Россия выбрала для участия в международном конкурсе "Евровидении-2017" певицу Юлию Самойлову с песней Flame is Burning. 22 марта Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на три года въезда в страну Самойловой как незаконно посетившей Крым, на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины.